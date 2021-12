'Foi um show de horrores', diz Madonna sobre tombo

"Um pesadelo": foi assim que Madonna classificou sua apresentação na última quarta-feira, 25, no Brit Awards. Em entrevista ao apresentador Jonathan Ross, a cantora pop disse que bateu fortemente a cabeça durante o tombo e sofreu uma pequena lesão cervical. "Tinha um homem de pé em cima de mim com uma lanterna até às 3h da manhã para saber se eu estava com mente sã", contou.

Jonathan Ross convidou Madonna para assistir à cena, mas ela se recusou. "Não me faça ver isso novamente. Um pesadelo. Eu queria que fosse perfeito porque eu ensaiei tanto. Sempre que me apresento quero criar uma sensação mágica. Foi justamente o oposto, um show de horrores", afirmou.

Madonna

A cantora Madonna levou um tombo cinematográfico no palco, na quarta-feira, 25, quando fazia o show de encerramento do Brit Awards 2015, na 02 Arena, em Londres. No momento em que ela cantava Living for Love houve o acidente e ela caiu de costas no chão, sendo logo amparada pelos seus bailarinos e ajudantes de palco. Ao que parece, a capa de seu figurino Armani não se soltou do pescoço, como deveria acontecer, e a estrela foi puxada por um de seus dançarinos escada abaixo.

Madonna, entretanto, não foi a primeira (e nem deve ser a última) pop star a cair no palco.

