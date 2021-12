Fofura! Filho de Priscila Pires chupa dedo do pé

A foto mais fofa do dia vai para o filho da ex-BBB Priscila Pires. Isso porque o pequeno Gabriel aparece em uma imagem, postada pela mãe, chupando o dedo do pé com a maior tranquilidade.

Ele é a prova de que a infância é uma das fases mais "gostosas" da vida humana. Não tem como não gostar."Aprendi a chupar os dedinhos do pé!!! Olha que coisa linda gente...sou a mais babona. Amo meu filho", escreveu Priscila, no Twitter, babando pelo filhote.

adblock ativo