Florinda planeja filme sobre casamento com Roberto Bolaños

A atriz Florinda Meza, que interpretava Dona Florinda no seriado Chaves, planeja levar para as telonas sua história de amor com Roberto Bolaños, morto no dia 28 de novembro, no México.

O filme seria uma comédia e retrataria não só o casamento de 30 anos, mas também momentos dos dois desde que se conheceram. Na época, Florinda tinha 22 anos e Bolaños, 42.

O namoro começou em 1977, após Florinda terminar o romance com Carlos Villagrán, o Quico do seriado.

<GALERIA ID=19678/>

adblock ativo