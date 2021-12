Flagra de traição: "Não me bata", diz Brad Pitt para Tyson

O ex-pugilista Mike Tyson disse que flagrou sua então mulher Robin Givens com Brad Pitt. A suposta traição já tinha sido divulgada, mas agora Tyson diz que o ator implorou para não apanhar. "O Brad me implorou: 'não me bata, não me bata, só estávamos repassando um script, mais nada", disse o ex-pugilista, de acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo.

Segundo Tyson, a traição aconteceu durante o processo de divórcio dele com Robin, com quem foi casado entre 1988 e 1989. "Mas ainda fazíamos sexo regularmente", revelou o ex-lutador.

Essa será uma das histórias contadas por Tyson em sua autobiografia Undisputed Truth (Verdade Incontestável, em tradução livre). O livro vai contar também sobre os três anos e meio em que o ex-pugilista passou preso condenado por estupro. De acordo com ele, ele tinha uma intensa atividade sexual nesse período.

