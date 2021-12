'Fiz certinho', diz Simone ao lembrar de pergunta sobre sexo anal

As irmãs Simone e Simaria relembraram na noite desta quinta-feira, 13, durante participação do programa "Conversa com Bial" (TV Globo), a repercussão de uma pergunta feita por Simone no programa "Altas Horas".

No conversa com Bial, o apresentador mostrou em um telão o vídeo do momento em que a baiana questiona a sexóloga Laura Muller se "tem alguma forma que facilite a gente dar a roda?" e logo caiu no riso.

Ela, que também não conseguiu conter as gargalhadas, disparou: "Tem gente que chega no camarim e pergunta como faz. Eu adorei. Fiz Certinho", disse a artista, que ainda continuou: "Bial, quem quiser dar a roda é um sofrimento desgraçado. Pode ter a vasilina que for".

