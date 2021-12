"Fiquei com raiva e chateada", diz Scheila sobre traição

Scheila Carvalho resolveu falar sobre a traição que sofreu de Tony Salles enquanto estava participando do programa A Fazenda 6, da Rede Record. "Eu fiquei com raiva, eu fiquei chateada", disse em entrevista gravada para o programa Domingo Espetacular, que vai ao ar no próximo domingo, 18, às 19h30.

Scheila diz que perdoou o marido e vai processar Kamyla Simioni, a profissional de saúde que revelou ter um caso com Tony.

adblock ativo