Fiorella Mattheis posa para calendário em defesa dos animais

Fiorella Mattheis está participando do calendário 2014 da fundação Ampara Animal (OSCIP). A atriz e apresentadora postou uma foto sua em que aparece ao lado de uma gata. Na legenda da foto, a atriz afirma que acabou adotando a felina e que deu o nome de Mia.

"Eu sou uma mistura de alemão com italiano, eu sou vira-lata! Somos todos vira-latas!!!", escreveu Fiorella, na legenda da foto. A atriz ainda ressaltou a importância das pessoas em contribuirem com a fundação.



"O importante é contribuir para que a Ampara possa continuar trabalhando em prol dos animais! Foi no dia dessa foto que conheci a Mia, essa gatinha linda que estava num abrigo há 4 anos e que acabei adotando!!!", disse.

Thaila Ayala, João Vicente de Castro e Paola Oliveira também participaram da campanha.

