Fiorella Mattheis passa bem após levar tiro no Rio

Fiorella Mattheis, de 26 anos, já está em casa e passa bem, após receber um tiro de bala de borracha na noite da última segunda-feira, 16, em frente a um restaurante no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

De acordo com informações do jornal "Extra", a atriz estava do lado de fora do estabelecimento quando um carro passou e alguém, de dentro do veículo, atirou contra ela.

A bala atingiu o pescoço de Fiorella, deixando uma marca roxa. Ela chegou a ser levada ao hospital pelos amigos, mas não houve gravidade no ferimento.

"Foi só um susto, um ato de vandalismo... Foi tudo muito rápido e eu não vi quem jogou", contou a atriz à publicação. "Fiquei com o pescoço roxo, doeu, levei um susto. Mas agora está tudo bem."

