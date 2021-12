Fiorella Matheis aproveita o sol baiano de roupa

A atriz Fiorella Matheis está em Trancoso e postou uma foto nesta terça-feira, 14, no Instagram. A beldade, que está no ar no Vai que Cola, do Multishow, posou com uma roupa mais comportada, ao contrário dos biquinis que veste na atração. "Ah, eu na Bahia com meu vestido super comfy e lindo. Sabe aquele básico que tem um algo a mais? Então, amo!", escreveu a atriz que estava na Praia do Espelho.

Fiorella se separou recentemente do judoca Flávio Canto e é apontada como novo affair do jogador Alexandre Pato.

