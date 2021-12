Finalistas do Miss Bumbum se confraternizam em hotel

A dona do bumbum bais bonito do Brasil vai ser conhecida nesta sexta-feira, 30, dia da final do concuro Miss Bumbum 2012. As gatas já estão reunidas no hotel paulistano onde a final será realizada e, no café da manhã, Andressa Urach e Camila Vernaglia, segunda e quarta colocada na votação do público, trocaram um beijo de língua para os fotógrafos.

