Finalista do Miss Bumbum mantém hábito e posta foto ousada

A ex-latinete Andressa Urach já está na final do concurso Miss Bumbum, não depende mais dos votos dos internautas, mas mesmo assim brinda os seguidores da rede social Instagram com fotos do atributo no qual será avaliada. "Só para não perder a força do hábito. Três dias para a final. Que venha Miss Bumbum Brasil", postou.

Ela também postou uma foto mais "comportada", com um corpete vermelho. Andressa foi a segunda mais votada da primeira fase do concurso, que terá a final no dia 30, em São Paulo.

