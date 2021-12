Fim do noivado de Mariana Rios e Di Ferrero, diz site

O noivado de Mariana Rios e Di Ferrero chegou ao fim. De acordo com o site Ego, a informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor nesta sexta-feira, 28, que declarou que nem o cantor e nem a atriz farão um comunicado oficial sobre o rompimento. Ainda segundo a assessoria, o fim do relacionamento aconteceu "sem problemas". O casal estava junto há cinco anos e tinha planos de oficializar a união em 2014.

Os rumores sobre o fim do noivado de Mariana Rios e Di Ferrero vem circulando na imprensa há alguns dias, principalmente, depois o cantor apareceu sem aliança em uma apresentação com o grupo NX Zero, em uma boate de São Paulo.

Nos bastidores da gravação do programa Altas Horas, na tarde desta quinta-feira, 27, em São Paulo, Di Ferrero havia desmentindo qualquer crise no seu relacionamento com a atriz para o site Terra. "Já estou acostumado com isso. Às vezes, sai uma notícia mais bomba, mas faz parte. Eu e a Mari somos reservados para caramba. A gente não fica divulgando, mas também não vemos problemas em falar. Mas está tudo certo com a gente", declarou.

