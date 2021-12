Filhos farão homenagem a Bell Marques na terça

A passagem de Bell Marques, fora da banda Chiclete com Banana, na terça de Momo, 4, será marcada por homenagens. A primeira será feita pelos filhos do cantor, Rafa e Pipo Marques (da banda Oito7Nove4).



Eles, que iniciarão o desfile no bloco Vumbora ao lado do pai, descerão do trio e seguirão para o camarote da promoter Licia Fabio, na Barra. Lá, eles querem surpreender Bell cantando as duas novas músicas do pai: Nicolau e Amor bacana.



Outra reverência será feita por Licia e pelo Iguatemi, queépatrocinadordocantor e está investindo pesado para vincular a imagemdeBell à damarca. Para isso, foram confeccionadas cinco mil peças publicitárias com o rosto do artista. O material será distribuído aos foliões.



Mas, antes de chegar ao espaço, Bell também promete surpresas para seus seguidores, já chamados de "bellzeiros". Uma delas é a música Ave Maria, que será cantada por ele para dar o pontapé inicial em sua carreira solo na terça.

adblock ativo