Filhos e sobrinhos de Magary estão garantidos na folia

A banda dos filhos e sobrinhos de Magary Lord, a Black Semba Kids, que vem abrindo alguns shows do criador do black semba em Salvador desde 2012, terá um espaço garantido durante o desfile deste ano.

Os meninos e meninas estarão no bloco independente puxado por Magary no circuito do Campo Grande. Para quem não lembra, a banda é formada por Kalinde Maiara, Francine Morena e Júnior Lord (nos vocais), Alffe (bateria), Andreza Cardoso (baixo), Rafael Cardoso (violão e vocal) e Lucas Cardoso (guitarra)

