Filhos de Gandhy celebra missa festiva de 65 anos

O Afoxé Filhos de Gandhy vai realizar uma missa comemorativa pelos seus 65 anos de história nesta terça-feira, 18, às 10 horas.

A celebração será realizada na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Largo do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador.

Após a missa, na sede do afoxé, será oferecido um almoço para convidados, imprensa e contribuintes da Associação Cultural Recreativa e Carnavalesca Filhos de Gandhy.

adblock ativo