Filhos de Dominguinhos brigam na justiça por bens do pai

A cantora Liv Moraes, filha do cantor Dominguinhos, 72 anos, que está internado desde janeiro no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, afirma que o irmão Mauro entrou com duas ações na Justiça contra ela.

Segundo informações publicadas no jornal Folha de São Paulo, a primeira diz respeito a uma procuração pedida por ele para administrar os bens do artista. Na outra ação, Mauro alega que Liv o impediu de entrar no apartamento de Dominguinhos, em São Paulo, onde ele está morando desde que o compositor foi internado, e que ela exigiria que ele deixasse o imóvel.

Liv diz que quando seu pai ainda estava consciente, nomeou a filha como responsável por cuidar de seus bens. Os dois filhos ainda divergem sobre o estado de saúde do pai. Mauro afirma que o sanfoneiro entrou em coma irreversível, e Liv diz que o pai ainda tem momentos de consciência.

O mais recente boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês foi em 14 de janeiro. Informava que "o paciente responde de forma satisfatória ao tratamento médico e apresenta melhora no padrão hemodinâmico e respiratório".

