Filhos de Chico Anysio desaprovam namoro de Malga di Paula

Malga Di Paula, viúva de Chico Anysio, está enfrentando problemas com alguns filhos do seu falecido marido. Recentemente, ela anunciou o romance com o empresário Felipe Batista, 14 anos mais novo, e declarou que tinha a bênção dos filhos do humorista, mas a história desagradou parte da família.

Rico Rondelli, um dos filhos do Chico, contou ao site EGO, que Malga não comunicou o namoro à família e que, contrario ao que ela teria declarado, ela não tem o apoio de ninguém.

Rondelli declarou ainda que existe um mal-estar entre alguns filhos do humorista e a empresária. "Ela sempre foi desagregadora da família. Diferentemente de todas as outras mulheres do meu pai", disse. O filho do humorista ainda declarou que não é contra Malga refazer a vida. "Só acho estranho uma pessoa que jurava amor eterno, e que estava tatuando homenagem para o meu pai, já estar casada do modo que foi. Acho esquisito", disse.

A reação de Rondelli pegou Malga de surpresa. A viúva também falou o EGO o e demonstrou estar chocada com a declaração. "Quero que eles se explodam. Chico tem oito filhos e me dou bem com cinco deles. Não achei que o Rico tivesse algo contra mim. Sempre nos cruzamos nos bastidores de 'Salve Jorge', nos cumprimentamos, e achei que estivesse tudo bem. Amo a filha dele. Nunca achei que isso fosse ofender os brios dele", disse Malga.

A publicação ainda entrou em contato com Tatiana Presser, mulher de Nizo Neto, que defendeu a atitude de Malga. "Nizo está gravando, mas posso falar por mim e por ele. Malga esteve na nossa peça no sábado, conhecemos o Felipe e ficamos felizes de vê-la sorrindo novamente. Um sorriso que há muito tempo não víamos. Ela só chorava. Malga era carne, osso e lágrimas. Ela cuidou tanto do Chico durante a doença, e mesmo antes desse período mais conturbado, praticamente morou no hospital, que acho que ela merece ser feliz. Ela cuidou e ainda cuida da imagem dele com muito carinho. Não tem por que uma mulher tão jovem, tão capaz não refazer sua vida", disse ela.

