Filho do cantor Luciano é preso em Goiânia

Mais uma polêmica envolvendo o filho mais velho do cantor sertanejo Luciano. Wesley Camargo, 25 anos, foi preso na manhã de sexta-feira, 21, sob a suspeita de ter agredido a tia e a prima em uma discussão em casa, no estado de Goiânia. O jovem mora com os avós, Francisco Camargo e Helena.

Segundo informações do site Uol, o rapaz, que estaria embriagado, permanece na delegacia. Ele está preso pelos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça e está a disposição da justiça.

Ainda segundo o Uol, a assessoria de Zezé Di Camargo e Luciano disse que "tudo não passou de uma discussão de primos e já se resolveu". Luciano está de férias com a família nos Estados Unidos.

