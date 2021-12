Filho do cantor Luciano defende pai de acusações da mãe

Wesley Camargo, filho do sertanejo Luciano - da dupla Zezé diCamargo e Luciano -, utilizou o perfil pessoal dele no Facebook para defender o pai. Cleo Loyola, mãe de Wes, havia afirmado que Luciano tinha caso com homens e que não ajudava o filho financeiramente. "Minha mãe fez uma postagem cheia de calúnias", escreveu Wesley.

Segundo Wesley, a mãe usava a mesada dele em benefício próprio. "Acorda, porque o tempo está passando. Aproveita que você tem idade e saúde e vai fazer algo da sua vida", detonou o filho. "Isso que a senhora faz só prejudica a você mesma. para de fazer maldade para as pessoas", continuou.

Wesley afirmou que não tem nada contra Luciano. "Mesmo que ele fosse ruim, eu jamais iria gostar que falassem mal dele, mas ele não é", finalizou.

adblock ativo