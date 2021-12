Filho de Ronaldo passa bem após cirurgia

Ronald, filho do ex-jogador Ronaldo, está se recuperando bem após ter passado por uma cirurgia de apendicite no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A mãe dele, Milene Domingues, publicou uma foto dos dois no Instagram e agradeceu o carinho dos fãs.

"Obrigada pelas mensagens. Meu filhão está se recuperando muuuuito bem graças a Deus, já foi liberado comida mais 'consistente' e é por isso esse enorme sorriso", escreveu na legenda.

Ronald foi internado na última quarta-feira, 4, com fortes dores abdominais, em decorrência da apendicite.

