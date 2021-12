Filho de Ronaldo fala sobre sua relação com o pai e irmãos

Se engana quem pensa que ser filho de famoso é algo fácil. Ronald, filho do ex-jogador de futebol e empresário Ronaldo Fenômeno, que o diga. O rapaz, que tem 15 anos, afirmou em entrevista ao site UOL que sofre com a distância do pai e que no passado chegou a culpá-lo por isso.

"Infelizmente não consigo ver meu pai com tanta frequência e teve uma época que eu o culpava por isso, ficava bravo com ele. Hoje eu já cresci um pouquinho e procuro dizer que não é culpa dele e que eu tenho que viver com isso e apoiá-lo sempre que possível. A nossa relação tem melhorado bastante nos últimos anos, e isso é muito bom porque a gente nem sempre foi assim", afirmou o rapaz.

Ronald, que é fruto do casamento de Ronaldo com Milene Domingues - também ex-jogadora de futebol -, chegou ainda a falar sobre a relação com os irmãos. Alexander, Maria Sofia e Maria Alice, também filhos de Ronaldo, não estão sempre em contato com o rapaz, mas sempre que pode, ele dá um jeito de encontrá-los.

"Não tenho tanto contato com meus irmãos quanto eu gostaria. Quando eu vou na casa do meu pai vejo minhas irmãs. E quando vou para o Rio brinco e jogo vídeogame com meu irmão", explicou.

Atualmente, Ronald tem planos de se profissionalizar como DJ e contou que ser jogador de futebol nunca foi o seu intuíto, principalmente por conta da pressão que sofreria por ser filho de Ronaldo.

"Sempre gostei de jogar futebol, meu pai me influenciou muito. Quando eu morava na Espanha, eu jogava num clubezinho que era afiliado ao Real Madrid. Eu treinava, era mais como hobby. Gosto muito de jogar futebol no dia a dia, mas nunca pensei em levar isso a sério até pela expectativa que todo mundo ia ter de mim. Eu gosto, mas nunca gostei tanto para levar como profissão", justificou.

