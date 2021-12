Filho de Preta Gil é condenado a pagar R$ 2 mil por agressão

O filho da cantora Preta Gil, Francisco Gil Müller, 18 anos, foi condenado a pagar R$ 2 mil em cesta básica para o Instituto Nacional do Câncer (Inca) por ter agredido uma garota de 13 anos durante o Rock in Rio. Ele teria dado um tapa no rosto da menina durante o show desta sexta-feira, 13. Francisco foi julgado três horas após o fato no Juizado Especial Criminal. Ele ainda pode responder a processo criminal caso não pague a quantia em 30 dias ou pratique outro ato de violência no prazo de cinco anos.

adblock ativo