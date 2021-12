Filho de Naldo vai se lançar na música

O filho do cantor Naldo, Pablo Jorge, resolveu que vai seguir os passos do pai e vai entrar para o meio artístico. Segundo a coluna Retratos da Vida, do Jornal Extra, o adolescente de 16 anos até já escolheu o nome de trabalho: JP.

O estilo musical de Pablo, no entanto, não será o mesmo do pai. O garoto preferiu apostar em um gênero mais próximo ao rap americano.

Ainda segundo a coluna, Naldo, que já tem planos de se tornar empresário de artistas, deve cuidar da carreira do filho.

Pablo é filho do cantor com sua ex-mulher, Branka Silva.

