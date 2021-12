Filho de Naldo diz que cantor "tá escolhendo uma prostituta"

O filho do cantor Naldo, Pablo Jorge, 16 anos, fruto do antigo casamento do artista com Branka Silva, não está gostando nada da união do pai com ex-dançarina Ellen Cardoso, mais conhecida como Mulher Moranguinho. O adolescente usou seu perfil no Instagram para declarar a decepção que sente pelo pai.

"Eu te amei mesmo depois de tudo que o senhor fez, fui mais forte do que eu imaginava e mais uma vez tá escolhendo essa prostituta, mostrando que não me ama mesmo. Vai em frente, se casa sabendo que ela te traiu e a banda inteira sabe, me mata de vergonha", escreveu Pablo.

O casamento de Naldo e Moranguinho já tem data e lugar marcados. Será no dia 23 de setembro, na casa de festas Garden Party, na Estrada do Cafundá, em Jacarepaguá.

Apesar da união já está agendada, a ex-mulher do cantor declarou ao colunista Leo Dias, do jornal O Dia, que ainda é casada no papel com Naldo.

Branka e Naldo já viviam juntos desde 1994, mas, em 2004, regularizaram o matrimônio no cartório da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.

Na época, Naldo trabalhava como segurança do supermercado Mundial e Branka vendia paçocas na Avenida Rio Branco. Eles estão casados em regime de comunhão total de bens.

