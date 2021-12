Filho de Joelma nega que esteja proibido de ver Chimbinha

Após a polêmica entrevista de Chimbinha ao programa Fantástico do último domingo, 11, em que acusou Joelma de proibi-lo de ver os filhos, o caçula do casal, Yago, gravou um vídeo para desmentir a informação.

O adolescente, que mora nos Estados Unidos, afirmou que não está impedido de ver nem falar com o guitarrista.

Por meio de sua assessoria, Joelma já havia rebatido as declarações do ex-marido. "Chimbinha falou no Fantástico que eu afastei as crianças dele, porém ele mesmo deu uma nota por meio de seu assessor falando que não foi pra um show, pois estava com a Yasmin. Muito contraditório", disse ela.

Confira o vídeo:

adblock ativo