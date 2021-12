Filho de Jô Soares morre no Rio de Janeiro

Rafael Soares, de 50 anos, filho do apresentador Jô Soares, morreu nesta sexta-feira, 31, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelas assessorias de imprensa do Hospital Samaritano e da Rede Globo. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Rafael era autista e fruto do casamento do apresentador com Teresa Austregésilo, com quem ficou casado por 20 anos.

