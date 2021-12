Filho de Jackie Chan é preso por porte de drogas na China

O ator Jaycee Chan, filho mais velho do também ator Jackie Chan, foi detido pela polícia de Pequim por posse de drogas, informou nesta segunda-feira (18) a imprensa local.

Jaycee Chan, de 32 anos, foi detido com outra celebridade asiática, o cantor e ator taiwanês Kai Ko Chen-tung, assinalaram os jornais "Beijing News" e "Beijing Times", que por outro lado, não especificaram o momento ou as circunstâncias das detenções.

As contas dos dois atores na Weibo (equivalente ao Twitter da China) não são atualizadas desde a última terça-feira, dia 12 de agosto.

Jaycee Chan, também conhecido por seu nome em mandarim, Fang Zuming, atuou em vários filmes chineses e hongkonês, e chegou a dublar um dos personagens da saga "Kung Fu Panda" em sua versão na China.

Seu pai, Jackie Chan, é um dos atores asiáticos mais populares tanto no Oriente como no Ocidente, principalmente pelos filmes de artes marciais, como "Supercop", "Hora do Rush" e o recente remake de "Karate Kid".

Seu filho e Kai Ko Chen-tung se unem à lista de atores famosos detidos nas últimas semanas em uma nova operação policial contra o consumo de drogas no país asiático.

