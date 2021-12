O show de Ivete Sangalo, realizado na noite do último sábado, 5, na Praia do Forte, no litoral baiano,durante o Cerveja & Cia Folia, foi marcado por uma presença muito especial.

O filho da cantora, Marcelo, de apenas três anos, subiu ao palco junto com seu pai, o nutricionista Daniel Cady, para cumprimentar o público que compareceu ao evento, roubando as atenções dos fãs.

Sem camisa e com os pés descalços, o garoto estava muito a vontade, dando até uma palhinha da música "Acelera Aê", brincando com a plateia que lotava o show da mãe.

Marcelo ainda fez graça ao público, ao dizer que quem desejasse tirar uma foto com ele, que o procurasse no camarim após o show.

Veja o vídeo da participação do filho de Ivete Sangalo no show da mãe:

Da Redação Filho de Ivete Sangalo rouba cena de show da mãe

