Como geralmente acontece quando sobe ao palco com a mãe, o filho de Ivete Sangalo chamou atenção durante o show da baiana na festa Cerveja & Cia Folia, na Praia do Forte, Litoral Norte da Bahia. Do alto do trio elétrico, Marcelo mostrou que estava desinibido. Ele interagiu com o público, brincou, pulou e dançou ao lado da mãe.

Essa não é a primeira vez que ele divide espaço com Ivete. Como nas outras aparições, ele fez sucesso com o público. Um fã registrou o momento e divulgou no Youtube.

Da Redação Filho de Ivete rouba cena em festa na Praia do Forte

Além de Marcelo, Ivete também convidou Lucas Marques, participante do "The Voice Kids" para o seu trio. O garoto foi eliminado do programa, mas recebeu o convite de Ivete para cantar com ela.

