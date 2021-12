Filho de Eike Batista discoteca em festa no Club Ego

O DJ Olin Batista, filho do empresário Eike Batista e da musa Luma de Oliveira, vai discotecar em Salvador na sexta-feira, 21, às 23h, no Club Ego. Os ingressos custam R$60 (masculino) e R$ 25 (feminino). O evento faz parte do esquente para o festival Paradise Weekend, que acontecerá entre os dias 1º e 4 de novembro em Costa do Sauípe, com a realização de seis festas.

Com apenas 16 anos e autodidata, Olin já seapresentou em clubes e eventos como Green Valley, Sirena, Privilege Club, Kiss & Fly, Pink Fleet e Prime Club. Nas referências do novo DJ estão grandes nomes como Armin Van Buuren e Dash Berlin.

adblock ativo