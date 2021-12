Filho de Claudia Leitte passa bem após queimadura

O pequeno Rafael, filho caçula da cantora Claudia Leitte, recupera-se bem nesta quinta-feira, 3, após sofrer uma leve queimadura na noite desta quarta, 3. Segundo a assessoria de comunicação da artista, Rafael, de sete meses, está "superbem" e já brinca com o irmão mais velho, Davi, de 4 anos.

O filho mais novo de Claudia se queimou em casa, quando a cantora estava sozinha. Ao perceber o machucado no filho, que chorava muito, ela o levou ao Hospital Rio D'Or, na zona oeste do Rio. Lá, segundo pacientes que estavam no local, Claudia teria desmaiado.

A informação, no entanto, não é confirmada pela assessoria da cantora, que informou que Claudia realmente chegou à unidade de saúde "muito nervosa, como qualquer mãe atenciosa, mas que não passou mal".

No momento do acidente, que a assessoria não soube informar como ocorreu, o marido e empresário da artista, Márcio Pedreira, estava em Florianópolis, em Santa Catarina, a trabalho.

