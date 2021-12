Filhas de Zezé di Camargo excluem o pai nas redes sociais

As filhas do cantor Zezé di Camargo não estão gostando nem o pouco da forma como o pai está exibindo a ex-amante e nova namorada, Graciele Lacerda.

Wanessa e Camilla Camargo até já deixaram de seguir o sertanejo nas redes sociais depois que ele começou a publicar fotos e fazer declarações para a moça em seu Instagram.

Segundo o colunista Leo Dias, o jornal "O Dia", Wanessa nunca fez questão de esconder que era contra o relacionamento do pai com Graciele. Ela até "ensaiou" uma briga com moça nos bastidores de um show, já que a capixaba desfilava nos eventos como amante de Zezé há cerca de dois anos.

Há três dias, o cantor postou uma foto de Graciele de corpo inteiro, com direito à declaração: "Fui descendo acelerado pela rota da ilusão e nas curvas do seu corpo, capotei meu coração", escreveu o artista.

Zezé também irritou muitos dos seus fãs depois que alguns seguidores comentaram sobre a semelhança entre a ex-mulher Zilu e Graciele. Sem a menor delicadeza, o cantor respondeu: "Deus me livre."

O cantor também usou o Instagram para falar da semelhança que algumas pessoas estão fazendo dele com o atual namorado de Zuli, o também cantor sertanejo Zé Henrique.

"Gente, estão tentando fazer intrigas entre eu e Zé Henrique. Acho ele um parceirão, talentoso, tanto q já gravei músicas dele. Torço mto pra q ele faça Zilu mto feliz. Somos bonitinhos, mas cada um no seu estilo. Concordam? Zé sejam mto felizes!! Do amigo e fã: zz di camargo", escreveu.

A iniciativa de Zezé não repercutiu muito bem entre seus seguidores. Ele chegou a ser chamado de falso por alguns deles.

adblock ativo