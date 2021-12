Filha do cantor Giovani morre em acidente de carro

Gessyca Morais, de 22 anos, filha do cantor Giovani, da dupla sertaneja Gian e Giovanni, morreu após um acidente de carro, na madrugada desta terça-feira, 14, em Osasco, na Grande São Paulo.

A jovem estava acompanhada de dois amigos, um rapaz de 24 anos, que também morreu no acidente, e outro rapaz que ficou gravemente ferido, com fraturas na perna. Ele está internado no Hospital Antônio Giglio.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal da cidade.

As primeiras notícias dão conta que o motorista do carro que Gessyca estava perdeu o controle da direção e bateu em um poste na Avenida Fuad, no bairro de Presidente Altino. Com o impacto, parte do carro parou a 15 metros de distância de onde estava o veículo. Há informações de que os jovens haviam saído de uma festa e seguiam para casa. A polícia ainda encontrou garrafas de cerveja no interior do veículo.



Um inquérito policial foi instaurado para descobrir a causa do acidente.



Gessyca era filha do músico com a ex-mulher Laisa Moraes. Eles também são pais de Marcelo.

adblock ativo