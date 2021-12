Filha de Woody Allen diz que não se calará

Dylan Farrow, filha adotiva de Woody Allen, avisou nesta sexta-feira a seu pai que nada que ele diga a fará calar, depois que o diretor de cinema ter negado, em artigo publicado no jornal "The New York Times", segundo ele pela última vez, ter abusado dele na infância.

"Mais uma vez, Woody Allen ataca a mim e a minha família para me tirar credibilidade e me fazer cala. Mas nada do que ele disser ou escrever pode mudar a verdade", disse Dylan, atualmente com 28 anos, em comunicado divulgado quase imediatamente depois de tomar conhecimento sobre o artigo do diretor de "Annie Hall".

Allen se defendeu das acusações de abuso sexual a Dylan, que perseguem-no há duas décadas, em um longo artigo no qual atribui a última polêmica sobre o caso à manipulação de sua ex-muler Mia Farrow.

"Certamente eu não abusei de Dylan. Sempre a quis bem, e espero que um dia ela compreenda que foi enganada e utilizada por uma mãe mais preocupada com o próprio ego que com o bem-estar de sua filha", escreveu o diretor em artigo divulgado na sexta-feira, 7, no site de The New York Times e que estará na versão impressa no domingo.

