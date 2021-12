Filha de Whitney Houston é encontrada inconsciente

A filha de Whitney Houston foi encontrada inconsciente na banheira de sua casa na Geórgia (sudeste), neste sábado, em circunstâncias que lembram as da morte de sua mãe, em 2012, noticiaram veículos locais.

Bobbi Kristina Brown, de 21 anos, foi encontrada pelo marido, Nick Gordon, na residência do casal, em Roswell, Geórgia, informou a polícia local, citada pelo jornal Atlanta Journal Constitution.

A jovem foi levada para o hospital de North Fulton, acrescentou o jornal.

Segundo o site TMZ.com, especializado em notícias sobre celebridades, a jovem teria sido colocada em coma induzido.

Bobbi Kristina Brow é filha de Bobby Brown e Whitney Houston, intérprete de vários sucessos, entre eles "I will always love you", tema do filme "O Guarda-costas" (1992), no qual a cantora também atuou, formando par romântico com Kevin Costner.

Em fevereiro de 2012, Whitney Houston foi encontrada morta na banheira de um hotel de Los Angeles, na véspera da entrega dos prêmios Grammy, o maior reconhecimento da indústria musical americana.

A necropsia concluiu que Houston, na época com 48 anos, tinha se afogado acidentalmente, após consumir cocaína, e por sofrer de uma doença cardíaca.

