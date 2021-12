Filha de Tatau rouba cena em ensaio do Araketu

A filha do cantor Tatau roubou a cena durante o ensaio do Araketu, na noite desta quinta-feira, 29, no Cais Dourado, no Comércio. A menina entrou no palco quando o convidado especial, o cantor Léo Santana, do Parangolé, deu uma canja. Empolgada com o pagode dançante de Léo, a gatora dançou ao som da canção "A dança do arrocha" e de outras músicas da banda.

