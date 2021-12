Filha de Solange Couto releva relacionamento com mulher

Morena Mariah, filha da atriz Solange Couto, assumiu ser gay e já exibe o status "casada com Luiza Camilo" em seu perfil no Facebook. O relacionamento, no entanto, nem sempre foi tão às claras. Em entrevista à coluna Retratos da Vida, Morena contou que foi um pouco difícil assumir sua sexualidade.

"Quando contei para a minha mãe foi um susto. Chegamos a ficar um pouco magoada uma com a outra, porque ela achou que eu estava escondendo algo, mas não. Na verdade, eu não conseguia assumir nem para mim mesma", contou Morena, de 22 anos.

Morena e Luiza se conheceram na faculdade, em 2010, e elas estão juntas desde então. "Na primeira semana, já queria me casar", diz a filha da atriz. Pouco antes de conhecer Luiza e se apaixonar, ela namorava um rapaz.

Sobre a certeza de ser gay, Morena assume que não foi fácil: "de alguma maneira eu sabia, mas enquanto não apareceu a Luiza, algo de 'concreto', achava esquisito".

Solange Couto contou que confessou que num primeiro momento foi complicado. "No domingo ela namorava um rapaz, na segunda-feira ela conheceu a Luiza na faculdade e na quarta-feira ela me disse que estava apaixonada por uma pessoa especial. Apaixonada por uma menina. Eu travei, claro. Para qualquer pessoa é esquisito de imediato. Eu parei, olhei. E disse: 'tá. Agora, me deixa digerir'. Óbvio que eu saí do chão", conta a atriz, de 57 anos. Solange disse que nunca desconfiou da sexualidade da filha.

Casada com Jamerson Andrade, de 26 anos, com quem tem Benjamim, de 1 ano e 11 meses, Solange disse que não ver problema na relação da filha e que não tem falsos moralismos. "Não tenho o menor problema com isso. Ela sempre foi e será a minha filha e a Luiza é muito bem recebida na minha casa. Meus melhores amigos são gays desde sempre. E não tem essa história de que só é legal no quintal dos outros. Não teve esse papo de que não quero mais que seja a minha filha. Eu sou casada com um homem 30 anos mais jovem do que eu, fui mãe aos 54 anos e não tenho por que ter esses falsos moralismos", conclui.

