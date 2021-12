Filha de Silvio Santos casa com sertanejo

A filha de Silvio Santos, Silvia Abravanel, casou na noite desta sexta-feira, 6, com o cantor sertanejo Edu Pedroso, que faz dupla Téo & Edu. As irmãs da noiva Cintia e Patrícia Abravanel, além do sobrinho, o ator Tiago Abravanel, participaram da festa.

Antes da cerimônia, Silvia se declarou para o noivo nas redes sociais. "Bom dia, meus amores, chegou o grande dia e quero que vocês saibam que hoje vai ser o SIM mais feliz da minha vida e da vida das minhas filhas Luana e Amanda! Os anjos colocaram um homem maravilhoso, digno de caráter, um excelente pai, lindo de viver, entre outras coisas MARAVILHOSAS, na nossa vida! Felicidade é pouco! É AMOR, CUMPLICIDADE, AMIZADE, PARCERIA, CARINHO, VERDADES, SOLIDEZ o que existe entre NÓS. Amo vocês e estarão comigo hoje e em TODOS os momentos!! Beijo beijo".

O casal está junto há quase dois anos. Silvia, que tem 43 anos, é mãe de Amanda, 8, e Luana, 15. Edu, 31, vai se mudar para São Paulo, por conta do casamento.

