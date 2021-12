Filha de Robin Williams deixa rede após brincadeiras

A filha do astro de Hollywood Robin Williams decidiu se afastar das redes sociais nesta quarta-feira (13), incomodada por brincadeiras de mau gosto na internet após a morte do pai.

"Eu deixarei esta conta por um tempo enquanto me recupero e decido se devo ou não deletá-la", escreveu Zelda Williams, de 25 anos, no Instagram, debaixo da foto de uma borboleta [abaixo].

"É um momento difícil, por favor tentem respeitar minha conta, as da minha família e as dos meus amigos", exigiu.

Na segunda-feira, a morte de Williams - um dos maiores comediantes de sua geração -, aos 63 anos, gerou uma profusão mundial de mensagens de luto nas redes sociais.

Mas a filha expressou sua frustração pela forma como fotos de família que ela postou online foram usadas e pela forma como brincadeiras de mau gosto na internet a atacaram.

"Entrar em nossas contas para pegar fotos do meu pai ou me julgar pela quantidade delas é cruel e desnecessário", acrescentou a atriz, que apareceu ao lado do pai em 2004, no filme dramático "Reflexos da Amizade".

I'm sorry. I should've risen above. Deleting this from my devices for a good long time, maybe forever. Time will tell. Goodbye.