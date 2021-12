Filha de Renato Aragão posta vídeo de melhora do pai

A filha do humorista Renato Aragão, internado desde o último dia 22 por causa de um infarto, postou neste domingo, 30, no perfil do instagram, uma mensagem para tranquilizar os fãs do pai.

"É tão bom acordar com a notícia de que a pessoa que você mais ama está melhorando após um grande susto ... Existe coisa melhor do que ver quem te faz feliz com esse sorriso de novo? Meu Pequeno... Logo logo estará de volta! Te amo!", disse Lívian Aragão.

A garota ainda postou um vídeo do pai, dizendo estar melhorando e com saudade. "Oi, gente! Logo mais 'tô' em casa, hein? Saudade de vocês. Um beijo!", disse Renato Aragão.

O humorista mais conhecido pelo personagem, Didi Mocó, foi transferido para o hospital Samaritano, na Zona sul do Rio. Após o infarto, ele chegou a receber alta, mas precisou retornar ao hospital por causa de uma infecção urinária.

