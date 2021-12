Filha de Renato Aragão parabeniza o pai pelos seus 80 anos

Lívian Aragão usou as redes sociais para parabenizar o pai, Renato Aragão, que completa 80 anos nesta terça-feira, 13. "Eu te amo! Parabéns pequeno! ️", escreveu Lívian.

"Dia 13 de Janeiro de poucos anos atrás (pra não dizer 1935), nasceu uma criança com o poder de transformar a vida das pessoas... Ao longo dos anos, essa criança foi estudando, crescendo, aprendendo, trabalhando .. Anos depois, se formou em direito... Mas o que ele soube fazer direito foi alegrar as pessoas... Mas o que ele manteve dês de quanto nasceu foi a criança em seu coração. Ele me ensinou a andar, a ter gosto por livros, a assistir filmes, a fazer trança nas minhas bonecas, a nadar e não me afogar, me ensinou a rir das minhas próprias trapalhadas, ser forte, a amar a vida... Essa pessoa me fez acreditar que tudo é possível, basta ter muita dedicação. Que tudo na vida é fruto da imaginação, a felicidade é feita por pequenos gestos, o amor é gerado por pequenas ações, que um sorriso pode mudar o dia de uma pessoa.. E no caso dele, de milhões de pessoas. Saber que um jovem advogado cearence foi pro Rio de Janeiro tentar a vida de ator e acabou virando um dos maiores nomes da televisão e do cinema por fazer as pessoas felizes, da até gosto de continuar lutando, estudando pra um dia, quem sabe no futuro, meus filhos não olharem pra mim como eu olho para ele, e falarem: 'poxa, um dia eu quero fazer isso! Quero ter essa bagagem toda e fazer as pessoas felizes'... Agora como fã, eu digo; obrigada! Obrigada por fazer gerações e gerações felizes pela criação de um personagem tão ingênuo e engraçado que as pessoas se divertem. É muito bom ser lembrado que mesmo você sendo adolescente, adulto, idoso você pode ter seu lado criança de brincar, gargalhar, fazer o que gosta, reunir a família e amigos pra se divertir ... Pode ser jogando futebol, fazendo uma piada... Mas o mais importante, é poder ser lembrado de que ainda existe bondade no mundo e a felicidade vem em simples embalagens.. Seja numa simples demonstração de carinho, de honestidade...", escreveu a jovem, na primeira parte da mensagem que veio acompanhada de uma foto de pai e filha, quando Lívia ainda era criança.

E a homenagem continuou. "Agora como filha, eu queria te agradecer por todos os momentos em que você me orientou a fazer a coisa certa, todas as vezes que você já disse: 'Não filha, não faça isso não...'. Ou 'Ótima ideia! Vamos fazer isso!', pelos momentos que nós passamos rindo que chega deu dor no abdômen, nossos momentos na rede de fortaleza, as broncas que você me dá, pelas histórias de vida que você conta, pelos conselhos, pelos filmes que nós vimos juntos, pelos sorvetes de fruta, pelos banhos de piscina na chuva, por me dar a oportunidade de estudar fora, por me dar força a seguir minha carreira de atriz... Por ser meu grande mestre e meu herói. Essa tal pessoa ai, é meu pai. Que eu tenho o maior orgulho de ter um exemplo como ele dentro de casa, minha inspiração. No dia a dia, a gente acaba esquecendo de certas coisas, mas quando para pra pensar, damos conta de que temos muita sorte. Eu tenho muita sorte de ter nascido nessa família, e principalmente por ter um pai como você... E sou ainda mais sortuda de poder comemorar mais um ano da sua vida! 80 anos não é nada pra quem tem uma alma jovem e um coração zerinho, de criança. E o mais impressionante, é que mesmo com essa idade, você está sempre se renovando, criando, mas sempre fazendo as pessoas felizes... E por isso eu agradeço você por ter feito milhões de trapalhadas, e por ter feito tanta gente feliz. É difícil tentar dizer tudo o que sinto, mas tentei. Obrigada por ser o melhor pai do mundo. Obrigada por ser meu herói. Pai, o que posso te desejar é tudo de bom que Deus tem pra dar... Muita saúde, paz, saúde, amor, saúde, felicidade, saúde... E alegria de sobra! Obrigada por me fazer acreditar nos meus sonhos. Eu te amo ! Parabéns pequeno! ️ (Vamo que Vamo porque temos mais 80 anos pela frente! )", finalizou Lívian.

