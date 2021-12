Filha de Michael Jackson tenta suicídio e é internada

A filha do cantor Michael Jackson, Paris Jackson, de 15 anos, foi hospitalizada às pressas após uma tentativa de suicídio, na madrugada desta quarta-feira, 5, conforme o site TMZ, que se tornou conhecido mundialmente por ser o primeiro a dar a notícia da morte do pai dela, em 2009. Segundo o site, Paris Jackson passa bem.

De acordo com a publicação, o serviço de emergência dos Estados Unidos foi acionado à 1h com a informação de que a adolescente estava passando muito mal, em uma espécie de overdose. No entanto, uma fonte ligada ao hospital disse ao site que a causa da internação foram os diversos cortes feitos por ela mesma em um dos pulsos.

Na noite de terça-feira, Paris postou em sua página no Twitter inúmeras mensagens de conteúdo depressivo. Em uma delas, a garota escreveu: "Eu me pergunto por que lágrimas são salgadas?". Em seguida, a adolescente postou no microblog um trecho da música Yesterday, dos Beatles, em que Paul McCartney diz que "ontem" seus problemas pareciam tão distantes, mas agora eles parecem estar aqui para ficar.

Ainda de acordo com o site, fontes contaram que não é a primeira vez que ela tenta tirar a própria vida - entretanto, a nova tentativa é bem mais séria do que as anteriores.

