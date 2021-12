Filha de Marcos Paulo manda Antônia deixar apartamento

A atriz Antônia Fontenelle tem vivido maus bocados. A moça nem bem se despediu do marido Marcos Paulo e já tem um pepino dos grandes para resolver.

De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal "O Dia", uma das três filhas de Marcos teria entrado em contato com a atriz e pedido que ela deixasse o apartamento onde vivia com o ator.

O apê fica em um dos condomínios mais luxuosos do Rio de Janeiro. A "ordem de despejo" teria partido de Mariana, filha de Marcos com a atriz Renata Sorrah.

Antônia e Marcos Paulo viviam a maior parte do tempo em casas separadas, mas em alguns momentos Fontenelle fazia questão de estar ao lado do marido.

Nos bastidores da Globo (emissora onde Marcos trabalhava), há ainda boatos de que Antônia receberá a pensão e que o seguro de vida do diretor estaria no nome dela.

adblock ativo