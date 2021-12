Filha de Leonardo não quer ser vista com Sandro Pedroso

Parece que Jéssica Costa, filha do cantor Leonardo, ainda não quer assumir para o público o seu romance com o ator Sandro Pedroso (ex de Susana Vieira). Na quarta-feira, 5, a moça chegou de mãos dadas a uma festa com ator, em São Paulo, e não gostou de ver que havia fotógrafos no local.

Segundo a colunista Fabíola Reipert, do R7, Jéssica achou que a imprensa não estaria lá, por se tratar de uma festa fechada. Com isso, a filha de Leonardo chegou a pensar em desistir do evento, até que um dos assessores pediu para os fotógrafos não fazerem imagem dos dois juntos. Apenas Sandro posou para os flashes.

Ainda de acordo com a colunista, um dos motivos de Jéssica esconder o affair seria o fato de Leonardo não aceitar o romance. Para o sertanejo, o ator pode estar usando a filha dele para aparecer.

adblock ativo