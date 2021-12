Filha de Jimmy Cliff é a convidada de Maga em show em SP

O show de Margareth Menezes, dia 1º de setembro, em São Paulo, contará com uma convidada especial. Trata-se da filha de Jimmy Cliff, a cantora Nabiyah Bashir, que mora em Nova York (EUA). O evento, que faz parte do projeto Mulheres do Brasil, acontecerá na Via Funchal.

"Gravei com Jimmy Cliff em 1993, no álbum Kindala, e agora tenho o prazer de receber a filha dele no show em que comemoro 25 anos de carreira. Estou muito contente em ver como o talento está no sangue. A voz de Nabiyah é belíssima e muito segura", contou Maga.

