Filha de Beyoncé rouba a cena em novo clipe da cantora

A pequena Blue Ivy, filha de Beyoncé, aparece como protagonista no mais novo vídeo da cantora, 'Blue'.

Beyoncé surpreendeu os fãs na madrugada dessa sexta-feira, 13, ao lançar seu quinto álbum de estúdio, e sua grande inspiração foi a pequena garota de 23 meses de idade.

No vídeo da música de trabalho, Beyoncé aparece segurando sua filha - que faz dois anos no dia 7 de janeiro - enquanto passeia com os pés descalços ao longo de uma estrada na praia.

Na música, a estrela canta, em uma tradução livre: "Pode durar para sempre; vamos lá baby, você não irá se segurar em mim, se segure em mim".

O vídeo, que teve cenas gravadas no Rio de Janeiro e em Trancoso, também mostra crianças locais dançando nas ruas e se divertindo na praia.

Em um vídeo postado em sua página no Facebook, a estrela explicou a razão por trás do lançamento surpresa de seu álbum, que está sendo rotulado como "Parte 1" e apresenta 14 músicas e 17 clipes musicais.

Ela disse: "Eu não queria liberar as minhas músicas do jeito que eu sempre fiz, isso estava me entediando. Eu sinto que eu sou capaz de falar diretamente com os meus fãs. Há tanta coisa que fica entre a música, o artista e os fãs".

"Eu me senti como se eu não quesesse que ninguém desse a mensagem que o meu disco estava saindo. Eu só queria lançar quando ele estivesse pronto para mim e para os meus fãs".

O álbum já está disponível no iTunes em todo o mundo para a venda.

Assista ao clipe:

