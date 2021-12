Figurino de Xanddy homenageia foliões e bloco

O cantor Xanddy, do Harmonia do Samba, vai homenagear os foliões nos 10 anos do bloco Meu & Seu. No primeiro dia de desfile, domingo, 10, o líder da banda estará com um blazer estilizado, estampando o layout do primeiro abadá do bloco. Na segunda-feira, 11, Xanddy vai sair vestido de índio, um dos personagens que o cantor já se fantasiou em Carnavais passados e que marcou a trajetória do bloco.

No último dia, terça, 12, a roupa de Xanddy será estampada com fotos de fãs, que foram coletadas em uma ação feita nas redes sociais do Harmonia do Samba.

