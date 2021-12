Festival de Verão divulga grade completa com novidades

Gusttavo Lima e S.O.J.A (Sons Of Jah Army). Estas são as únicas novidades do Festival de Verão Salvador 2013, que divulgou a grade completa de atrações na segunda-feira, 10. Novidades no festival, é bom que se diga, pois o primeiro se apresentou com Naldo e Pitbull em maio, no Parque de Exposições, já a segunda atração,uma banda de reggae internacional, esteve na capital baiana em outubro, no Bahia Café Hall.

Fora isso, mais do mesmo: Nando Reis, Capital Inicial, O Rappa, Ana Carolina, Kid Abelha... ainda tem as atrações baianas Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Chiclete com Banana e Harmonia do Samba, dentre outros. No palco Estúdio de Som, o festival terá boas atrações como Tulipa Ruiz, Orquestra Rumpilezz, Paula Lima e Otto.

Como festa que antecede o Carnaval, o Festival de Verão cumpre bem o papel, ainda mais em uma época que a capital baiana está com bastante turistas. Mas, comemorando 15 anos, esperava-se que investisse em novidades na grade. Mas parece que a frase "em time que está ganhando, não se mexe" é seguida á risca. Pois, mesmo com centenas de pessoas reclamando das atrações nas redes sociais, o evento consegue atrair cerca de 40 mil pessoas por dia.

adblock ativo