Festival de Verão divulga datas da 15ª edição da festa

O site oficial do Festival de Verão divulgou, nesta segunda-feira, 03, as datas da 15ª edição, que acontecerá em 2013. A festa será de 16 a 19 de janeiro, no Parque de Exposições.

Ainda não foi divulgada nenhuma atração mas, vamos fazer um exercício de adivinhação? Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Chiclete com Banana, Asa de Águia, Banda Eva, Magary Lord, Parangolé, Psirico, Harmonia do Samba, Jammil, Oito7Nove4 e A Zorra devem ser as atrações baianas. De fora, Capital Inicial, Sorriso Maroto, Ana Carolina ou Seu Jorge, Aviões do Forró e mais uma banda do gênero, Gusttavo Lima, uma dupla sertaneja (a que estiver mais em moda na época) e uma atração internacional. Para descobrir qual será esse artista, vá até o Google e coloque na busca "o auge do sucesso foi em 2000, tendo lançado o último álbum da carreira em 2004" e pronto, provavelmente vai aparecer o nome dessa atração que vai abrilhantar o Festival de Verão de 2013.

adblock ativo