Festas na casa de Ludmilla irritam vizinhos

A cantora Ludmilla não está agradando os vizinhos da mansão que comprou recentemente no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A funkeira tem feito muitas festas durante a semana na propriedade - que pertencia ao cantor Buchecha -, gerando incômodo e irritando quem mora por perto.

Antes de fazer sucesso, Ludmilla morava em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A moça se mudou para nova casa com parte da família.

